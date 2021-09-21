Мать пермского стрелка рассказала о его расставании с девушкой
Кроме того, парень сдал ЕГЭ не так хорошо, как планировал, но это не помешало ему поступить в университет.
Фото © Соцсети
Незадолго до окончания школы Тимур Б., который устроил стрельбу в пермском вузе, расстался с девушкой. Как сообщил Лайфу источник, об этом в ходе допроса полицейским рассказала мать стрелка.
По её словам, подругу Тимура звали Анастасия. До 2019 года они учились в одном классе. Расставание произошло весной этого года, но, по какой причине, неизвестно. Кроме того, как рассказала мать парня, этой же весной Тимур сдавал ЕГЭ. Результаты экзаменов оказались не самыми лучшими, однако это не помешало выпускнику поступить в Пермский государственный университет.
Как сообщал Лайф, в результате стрельбы, которая произошла 20 сентября, погибло по меньшей мере шесть человек, ещё 29 получили различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. Студента обезвредил инспектор ДПС, чей наряд первым приехал на место происшествия. Полицейский ранил Тимура ответным огнём, сейчас парень в больнице и перенёс уже две операции. Как рассказала мать стрелка на допросе, сын приобрёл оружие на свои деньги, имея соответствующую лицензию. Лайф публиковал видео, на котором студент покупает патроны к ружью.
Комментариев: 0