Мать пермского стрелка рассказала о его расставании с девушкой

Незадолго до окончания школы Тимур Б., который устроил стрельбу в пермском вузе, расстался с девушкой. Как сообщил Лайфу источник, об этом в ходе допроса полицейским рассказала мать стрелка.

По её словам, подругу Тимура звали Анастасия. До 2019 года они учились в одном классе. Расставание произошло весной этого года, но, по какой причине, неизвестно. Кроме того, как рассказала мать парня, этой же весной Тимур сдавал ЕГЭ. Результаты экзаменов оказались не самыми лучшими, однако это не помешало выпускнику поступить в Пермский государственный университет.