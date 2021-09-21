Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским

У студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, с детства была мечта стать военным или полицейским, однако осуществить её не получилось из-за проблем со здоровьем. Об этом в ходе допроса рассказала мать 18-летнего Тимура.

С малых лет парень страдал бронхиальной астмой, поэтому путь в правоохранительные органы через армию для него по большому счёту был закрыт. Впрочем, молодой человек всё равно решил попытать судьбу и приблизиться к интересной ему сфере, поступив на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза".