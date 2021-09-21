Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским
Поступив на юрфак, парень решил хоть как-то приблизиться к интересной ему профессии.
Фото © Telegram / LShot
У студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, с детства была мечта стать военным или полицейским, однако осуществить её не получилось из-за проблем со здоровьем. Об этом в ходе допроса рассказала мать 18-летнего Тимура.
С малых лет парень страдал бронхиальной астмой, поэтому путь в правоохранительные органы через армию для него по большому счёту был закрыт. Впрочем, молодой человек всё равно решил попытать судьбу и приблизиться к интересной ему сфере, поступив на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза".
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сейчас 18-летний Тимур находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Медики провели ему несколько операций.
Комментариев: 0