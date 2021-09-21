НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мать пермского стрелка рассказала на допросе о его мечте стать полицейским

Поступив на юрфак, парень решил хоть как-то приблизиться к интересной ему профессии.

21 сентября, 08:05
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Lshot/30777" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LShot</a></p>

Фото © Telegram / LShot

У студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, с детства была мечта стать военным или полицейским, однако осуществить её не получилось из-за проблем со здоровьем. Об этом в ходе допроса рассказала мать 18-летнего Тимура.

С малых лет парень страдал бронхиальной астмой, поэтому путь в правоохранительные органы через армию для него по большому счёту был закрыт. Впрочем, молодой человек всё равно решил попытать судьбу и приблизиться к интересной ему сфере, поступив на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза".

Мать пермского стрелка рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия

Мать пермского стрелка рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сейчас 18-летний Тимур находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Медики провели ему несколько операций.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Фальков лично поблагодарил младшего лейтенанта, обезвредившего пермского стрелка

сегодня в 08:16

Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел в Москву

сегодня в 08:14

"Буду делать по-другому": Футболист "Челси" Алонсо решил больше не вставать на колено перед матчами

сегодня в 08:22

Психологи перечислили "тревожные звоночки" в поведении подростка

сегодня в 08:09

Продавшие пермскому стрелку оружие винят в нападении тестировавших его психиатров

сегодня в 07:56

Новости партнеров

Layer 1