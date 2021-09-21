Мать пермского стрелка рассказала, как он в 7 лет обвёл вокруг пальца психолога

Мать Тимура Б., накануне расстрелявшего людей в пермском университете, считает, что её сын хорошо разбирался в психологии людей. Об этом она заявила правоохранителям на допросе, вспомнив один запоминающийся случай из его детства.

По данным источника Лайфа, женщина рассказала, как в семь лет водила Тимура на тестирование к психологу перед школой. Всё прошло успешно, психолог сделала вывод, что мальчик очень умный. Дома мать начала хвалить сына, но была очень удивлена его ответом. Тимур тогда заявил, что прошёл тест успешно просто потому, что сказал то, что психолог хотела услышать.

Женщина на допросе также сообщила, что её сын коммуникабельный и легко знакомился с людьми, кроме того, он всегда мог отстоять свою точку зрения.