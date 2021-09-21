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Мать пермского стрелка рассказала, как он в 7 лет обвёл вокруг пальца психолога

Женщина на допросе также сообщила, что её сын коммуникабельный и легко знакомился с людьми.

21 сентября, 07:51
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Мать Тимура Б., накануне расстрелявшего людей в пермском университете, считает, что её сын хорошо разбирался в психологии людей. Об этом она заявила правоохранителям на допросе, вспомнив один запоминающийся случай из его детства.

По данным источника Лайфа, женщина рассказала, как в семь лет водила Тимура на тестирование к психологу перед школой. Всё прошло успешно, психолог сделала вывод, что мальчик очень умный. Дома мать начала хвалить сына, но была очень удивлена его ответом. Тимур тогда заявил, что прошёл тест успешно просто потому, что сказал то, что психолог хотела услышать.

Женщина на допросе также сообщила, что её сын коммуникабельный и легко знакомился с людьми, кроме того, он всегда мог отстоять свою точку зрения.

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.

Сейчас нападавший находится в реанимации, как выяснил Лайф, ему провели вторую операцию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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