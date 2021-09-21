"Роснефть" может получить право поставлять газ в Европу

Правительство России заявило о предварительной готовности дать компании "Роснефть" право поставлять газ в Европу. Однако пока данное решение рассматривается в качестве эксперимента.

По данным газеты "Коммерсант", вице-премьер Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину, что правительство в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Новак предлагает проработать этот вариант с Минэнерго и Минфином, проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу о привязке НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) с экспортируемых "Роснефтью" объёмов к спотовым ценам в Европе. Согласно докладу, последнее слово в этом вопросе останется за главой государства, так как позиции "Газпрома" и "Роснефти" на данную тему сильно расходятся.

В докладе отражена и позиция "Газпрома". Там считают, что котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным". Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным".

Между тем в Минэнерго считают, что агентский договор в целом не противоречит закону "Об экспорте газа" и "может быть заключён между "Газпромом" и "Роснефтью". В министерстве "Ъ" сообщили, что позиция по данной инициативе "направлена президенту в установленные сроки".