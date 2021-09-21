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За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам

Одному из авто выстрел пришёлся прямо в лобовое стекло, лишь по счастливой случайности водитель остался цел.

21 сентября, 07:24

За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам. Видео © Соцсети

В Сети опубликовано видео начала атаки пермского стрелка Тимура Б. Оказалось, что он открыл огонь ещё на улице рядом с университетом. Парень начал палить по проезжающим мимо машинам, одной из них выстрел попал прямо в лобовое стекло, лишь по счастливой случайности водитель остался цел.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.

Сейчас нападавший находится в реанимации, как выяснил Лайф, ему провели вторую операцию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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