За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам. Видео © Соцсети

В Сети опубликовано видео начала атаки пермского стрелка Тимура Б. Оказалось, что он открыл огонь ещё на улице рядом с университетом. Парень начал палить по проезжающим мимо машинам, одной из них выстрел попал прямо в лобовое стекло, лишь по счастливой случайности водитель остался цел.