За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам
Одному из авто выстрел пришёлся прямо в лобовое стекло, лишь по счастливой случайности водитель остался цел.
За несколько минут до атаки на вуз пермский стрелок начал палить по машинам. Видео © Соцсети
В Сети опубликовано видео начала атаки пермского стрелка Тимура Б. Оказалось, что он открыл огонь ещё на улице рядом с университетом. Парень начал палить по проезжающим мимо машинам, одной из них выстрел попал прямо в лобовое стекло, лишь по счастливой случайности водитель остался цел.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа.
Сейчас нападавший находится в реанимации, как выяснил Лайф, ему провели вторую операцию.
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