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Лидер канадской оппозиции поздравил Трюдо с победой на выборах

Он отметил, что хоть правящая партия и выиграла, она не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны.

21 сентября, 06:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/erinotoolecpc/photos/a.356488031109911/4310973508994657/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Erin O&#x27;Toole</a></p>

Фото © Facebook / Erin O'Toole

Лидер оппозиционной Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах в Канаде и поздравил премьер-министра Джастина Трюдо, возглавляющего Либеральную партию, с победой.

"Сегодня я говорил с Трюдо и поздравил его с трудной победой в этой кампании", сказал он в ходе выступления в штаб-квартире партии.

При этом О'Тул отметил, что хоть правящая партия и одержала победу, она не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны. По итогам внеочередных парламентских выборов, Либеральная партия выиграла в 156 округах и набрала 31,8% голосов, Консервативная партия одержала победу только в 121 округе, за неё проголосовало 34,1% избирателей.

Представители восьми партий прошли в Госдуму по итогам выборов

Представители восьми партий прошли в Госдуму по итогам выборов

Ранее Лайф сообщал о том, что ЦИК опубликовала данные выборов в Госдуму после обработки 100% протоколов. Первое место заняла "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов. Всего в нижнюю палату парламента прошло пять партий.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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