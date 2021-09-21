Лидер канадской оппозиции поздравил Трюдо с победой на выборах

Лидер оппозиционной Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах в Канаде и поздравил премьер-министра Джастина Трюдо, возглавляющего Либеральную партию, с победой.

"Сегодня я говорил с Трюдо и поздравил его с трудной победой в этой кампании", — сказал он в ходе выступления в штаб-квартире партии.

При этом О'Тул отметил, что хоть правящая партия и одержала победу, она не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны. По итогам внеочередных парламентских выборов, Либеральная партия выиграла в 156 округах и набрала 31,8% голосов, Консервативная партия одержала победу только в 121 округе, за неё проголосовало 34,1% избирателей.