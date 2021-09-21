Лидер канадской оппозиции поздравил Трюдо с победой на выборах
Он отметил, что хоть правящая партия и выиграла, она не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны.
Фото © Facebook / Erin O'Toole
Лидер оппозиционной Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах в Канаде и поздравил премьер-министра Джастина Трюдо, возглавляющего Либеральную партию, с победой.
"Сегодня я говорил с Трюдо и поздравил его с трудной победой в этой кампании", — сказал он в ходе выступления в штаб-квартире партии.
При этом О'Тул отметил, что хоть правящая партия и одержала победу, она не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны. По итогам внеочередных парламентских выборов, Либеральная партия выиграла в 156 округах и набрала 31,8% голосов, Консервативная партия одержала победу только в 121 округе, за неё проголосовало 34,1% избирателей.
Ранее Лайф сообщал о том, что ЦИК опубликовала данные выборов в Госдуму после обработки 100% протоколов. Первое место заняла "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов. Всего в нижнюю палату парламента прошло пять партий.
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