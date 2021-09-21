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В США судят двух человек, обманувших россиянина на $75 тысяч за фото с Трампом

Гражданину РФ был выставлен фиктивный счёт за пожертвование, которое лишь частично дошло до партии экс-президента.

21 сентября, 06:01
<p>Фото © ТАСС / AP / John Raoux</p>

Фото © ТАСС / AP / John Raoux

В США судят двух политтехнологов, которые обманули россиянина на 75 тысяч долларов. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединённых Штатов.

Инцидент произошёл во время президентской гонки в США, которая проходила в 2016 году. Некий россиянин, чьё имя не называется, заплатил советнику главы фракции Республиканской партии в США Джесси Бентону 100 тысяч долларов за то, чтобы сфотографироваться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Деньги должны были пойти в комитет по сбору средств партии, но в итоге дошла лишь четверть пожертвования.

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Как выяснилось позже, гражданину РФ был выставлен фиктивный счёт и до комитета дошло только 25 тысяч долларов. Бентон и его сообщник республиканец Дуг Уид забрали себе все деньги, а пожертвование в размере одной четвёртой от полученной суммы внесли из своих средств. При этом уточняется, что россиянин всё же смог сфотографироваться с Трампом.

"Поскольку Бентон ложно утверждал, что взнос сделал он сам, три различных политических комитета непреднамеренно подали отчёты в федеральную избирательную комиссию, в которых некорректно указали Бентона, а не иностранного гражданина, в качестве источника средств", — отмечается в публикации Минюста США.

Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники развели 53-летнего жителя Южного округа Москвы на восемь миллионов рублей, а затем попытались выманить у него ещё полтора миллиона на подкуп второй жертвы обмана.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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