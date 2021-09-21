Эксперт объяснил, как распознать мошенника на сайте частных объявлений

Развитие интернета серьёзно упростило поиск необходимых товаров, но при этом новые технологии стали эффективным инструментом в руках мошенников. Далеко не каждый пользователь сможет определить, что сайт, где ему предлагают оплатить покупку, фейковый.

В интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов перечислил признаки, которые указывают на попытку обмануть покупателя.

"Самый отчётливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, — это предложение заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5-10% в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством", — отметил эксперт.

По словам Сизова, злоумышленник может представить ряд убедительных на первый взгляд аргументов, доказывающих, что оплата якобы "напрямую", а не через ту систему, которую предлагает официальный сервис, будет выгоднее. Но этому верить нельзя, заметил специалист.

Он добавил, что мошенническая схема работает на желании потенциального покупателя сэкономить. Несмотря на то, что сайты стараются с этим бороться, гражданам всё равно нужно сохранять бдительность. Лучше сразу отказываться от сделки, если предлагают оплатить покупку на стороннем сервисе.

Иногда, продолжает Сизов, переход по внешним ссылкам в процессе покупки неизбежен. Например, чтобы верифицировать номер телефона или получить вспомогательный код. Однако эти действия следует совершать россиянам с максимальной осторожностью.

Эксперт также призвал пользователей устанавливать и обновлять актуальное антивирусное программное обеспечение на своих устройствах. Это поможет заблокировать потенциально вредоносные программы.