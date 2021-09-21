Представители восьми партий прошли в Госдуму по итогам выборов
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Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил, победившие в одномандатных округах.
В Госдуму восьмого созыва по итогам завершившихся выборов прошли представители восьми партий. Это следует из данных ЦИК после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
По федеральному округу в нижнюю палату парламента проходят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Кроме того, в трёх одномандатных округах победили кандидаты от партий "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), "Родина" (лидер партии — Алексей Журавлёв) и "Партии роста" (Оксана Дмитриева). Ещё в пяти округах выиграли самовыдвиженцы. Телеведущий Анатолий Вассерман, актёр Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Олег Леонов победили в Москве, Владислав Резник — в Адыгее, а Леонид Бабашов — в Крыму.
Напомним, по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.