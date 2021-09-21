Представители восьми партий прошли в Госдуму по итогам выборов

По федеральному округу в нижнюю палату парламента проходят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Кроме того, в трёх одномандатных округах победили кандидаты от партий "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), "Родина" (лидер партии — Алексей Журавлёв) и "Партии роста" (Оксана Дмитриева). Ещё в пяти округах выиграли самовыдвиженцы. Телеведущий Анатолий Вассерман, актёр Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Олег Леонов победили в Москве, Владислав Резник — в Адыгее, а Леонид Бабашов — в Крыму.