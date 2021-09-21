ЦИК опубликовала данные выборов в Госдуму после обработки 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные голосования на выборах в Государственную думу после обработки 100% протоколов. Согласно итогам народного волеизъявления, победила "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР более 300 мандатов.

Всего в нижнюю палату парламента прошло пять партий. Помимо "Единой России" это КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).