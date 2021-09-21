ЦИК опубликовала данные выборов в Госдуму после обработки 100% протоколов
Первое место заняла "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов. Всего в нижнюю палату парламента прошло пять партий.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные голосования на выборах в Государственную думу после обработки 100% протоколов. Согласно итогам народного волеизъявления, победила "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР более 300 мандатов.
Всего в нижнюю палату парламента прошло пять партий. Помимо "Единой России" это КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).
Напомним, трёхдневное голосование на думских и иных выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября.
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