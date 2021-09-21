Более семи тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму в Сирии

В Сирии в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие 7118 россиян. Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома. При этом 132 человека проголосовали на участке, остальные сделали свой выбор досрочно. Всего было напечатано 7,5 тысячи бюллетеней.

В этом году в выборах участвовали на 694 человека больше, чем в голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году. Тогда в нём приняли участие 6424 россиянина, находившихся в арабской республике.

В голосовании по партийным спискам 92,64% (6594 голоса) получила "Единая Россия", у ЛДПР — 1,98% (141 голос), у КПРФ — 1,91% (136 голосов), остальные партии не набрали даже одного процента. Также отметим, что сирийский участок относится к Славгородскому одномандатному избирательному округу (Алтайский край, № 42).