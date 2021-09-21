Более семи тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму в Сирии
В голосовании по партийным спискам победила "Единая Россия", набравшая 92,64%.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
В Сирии в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие 7118 россиян. Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома. При этом 132 человека проголосовали на участке, остальные сделали свой выбор досрочно. Всего было напечатано 7,5 тысячи бюллетеней.
В этом году в выборах участвовали на 694 человека больше, чем в голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году. Тогда в нём приняли участие 6424 россиянина, находившихся в арабской республике.
В голосовании по партийным спискам 92,64% (6594 голоса) получила "Единая Россия", у ЛДПР — 1,98% (141 голос), у КПРФ — 1,91% (136 голосов), остальные партии не набрали даже одного процента. Также отметим, что сирийский участок относится к Славгородскому одномандатному избирательному округу (Алтайский край, № 42).
В голосовании за кандидатов по одномандатному округу результаты немного отличаются. Победил кандидат от "Единой России" Иван Лоор, за него проголосовали 4390 человек. В первой тройке также находятся кандидат от КПРФ Анна Левашова (545 голосов) и Максим Крайн из ЛДПР (493 голоса). Остальные кандидаты набрали заметно меньше голосов избирателей.
Ранее стало известно, что "Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму в Архангельской, а также в Орловской и Калининградской областях.
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