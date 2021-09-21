В Гидрометцентре рассказали, с какого числа природа в России начнёт "засыпать"
Среднесуточная температура опустится ниже 10 градусов, прекратится вегетация растений и образование хлорофилла в листьях.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
С 22 сентября в России пасмурных дней будет становиться больше, а осадки приобретут площадной характер. Об этом рассказала специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены: тёплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Всё, природа постепенно засыпает", — приводит слова метеоролога ТАСС.
По словам синоптика, с приходом астрономической осени изменяется характер осадков с локального на площадной.
Ранее жителям Центральной России рассказали, когда потеплеет. Вместе с тем, несмотря на повышение температуры воздуха, погода останется пасмурной, будут идти слабые дожди, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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