В Гидрометцентре рассказали, с какого числа природа в России начнёт "засыпать"

С 22 сентября в России пасмурных дней будет становиться больше, а осадки приобретут площадной характер. Об этом рассказала специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены: тёплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Всё, природа постепенно засыпает", — приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам синоптика, с приходом астрономической осени изменяется характер осадков с локального на площадной.