Генерал ВСУ оценил шансы Украины "поставить Россию на колени"
Вилен Мартиросян призвал народ Незалежной добиваться, чтобы Владимир Зеленский работал исключительно в интересах страны, а не других государств.
Фото © ТАСС / Михаил Палинчак
Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что, несмотря на заявления властей Украины, у Незалежной нет шансов в случае военного конфликта с Россией. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Наш".
При этом Мартиросян жёстко раскритиковал руководство страны, которое пытается "показать силу и мощь", делая агрессивные заявления в адрес РФ.
"Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь не хочешь", — отметил Мартиросян.
Генерал призвал украинский народ добиваться того, чтобы президент Незалежной Владимир Зеленский работал исключительно в интересах Киева, а не иностранных государств.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что хочет проехать на танке по Красной площади и Арбату. В Госдуме предложили ему проехать по российской столице в автозаке, а депутат Рады Нестор Шуфрич заметил, что Залужному следует не болтать, а перейти от слов к действиям, если есть смелость. При этом в последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, перед этим генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".
Также ранее Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией. По его словам, в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям", в Госдуме сочли слова Зеленского баснями для украинцев, а в Совфеде назвали Незалежную маленькой замухрышкой и посмеялись над высказываниями украинского лидера.
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