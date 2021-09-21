Генерал ВСУ оценил шансы Украины "поставить Россию на колени"

Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что, несмотря на заявления властей Украины, у Незалежной нет шансов в случае военного конфликта с Россией. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Наш".

При этом Мартиросян жёстко раскритиковал руководство страны, которое пытается "показать силу и мощь", делая агрессивные заявления в адрес РФ.

"Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь не хочешь", — отметил Мартиросян.