Хуснуллин заявил о разработке концепции перестройки сферы ЖКХ в России

Концепцию перестройки ЖКХ в рамках стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России подготовят до конца этого года, а утвердят в первом квартале следующего. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас я обратил дополнительно своё внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жильё и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить ещё целый ряд сфер", — приводит слова зампреда правительства РИА "Новости".

Хуснуллин добавил, что при реформировании сферы ЖКХ нужно решить несколько задач. Одна из главных — выработка новых подходов к расселению аварийного жилья. Также важно принять решение, как строящееся жилье подсоединять к изношенной инженерной инфраструктуре. По словам вице-премьера, водопроводы и теплосети в России изношены на 60%, а финансирование программы модернизации недостаточно.

К ещё одним проблемам сферы ЖКХ Хуснуллин отнёс финансовое состояние организаций ЖКХ и отсутствие законодательного урегулирования вопросов управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными посёлками.

"В ЖКХ накопился большой клубок проблем, который надо решать. Сейчас мы на это обратили особое внимание именно в рамках стратегии развития стройотрасли и сферы ЖКХ. Мы хотим до конца года для себя определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", — добавил вице-премьер, подчеркнув, что утверждение стратегии планируется позже первого квартала 2022 года.