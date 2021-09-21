В США с ноября начнут пускать только полностью вакцинированных иностранцев
В Соединённых Штатах признаются только препараты от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
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С ноября 2021 года в США будут пускать только полностью вакцинированных иностранцев. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с CoViD-19 Джеффа Зиентса.
Отмечается, что кроме документов о вакцинации въезжающим необходимо будет иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного за три дня до прибытия в США. Американских граждан без прививки от ковида обяжут сдавать тест на вирус за день до поездки, а по прибытии пройти повторное тестирование.
Уточняется, что в США считают человека полностью вакцинированным, если он получил обе дозы вакцины от Pfizer и Moderna или однокомпонентную Janssen от Johnson & Johnson и с тех пор прошло две недели.
Ранее в США предложили увеличить количество обязательных доз вакцины от ковида — с двух до трёх. По мнению главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи, это может потребоваться для более эффективной иммунизации населения.
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