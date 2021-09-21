Экономист рассказала, что сильнее всего подорожает к концу года

К концу этого года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Среди непродовольственных товаров сильнее остальных подорожает электроника. Об этом рассказала доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, отметив, что рост цен на продукты по итогам года может составить примерно 7-8%.

Что касается непродовольственных товаров, то главный вклад в их подорожание могут внести гаджеты. Спрос на электронику растёт, а поставки некоторых китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций США. В результате расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть, утверждает эксперт.

"Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортёров закладывать в цену товара некоторую "подушку безопасности", поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше", — сказала Воронкова в беседе с агентством "Прайм"