Журналисты рассказали подробности о таинственном и богатом любовнике МакSим

На прошлой неделе певица МакSим (Марина Максимова) дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своей роскошной квартире на 500 квадратных метрах в сталинском доме, а также о "Майбахе", который, по словам артистки, ей подарил кавалер. Имя мужчины Максим называть отказалась, утверждая, что это помешает его бизнесу. При этом певица отметила, что квартиру приобрела сама и не смогла бы жить за чужой счёт.

По данным kp.ru, ценник жилья МакSим исчисляется сотнями миллионов рублей: похожие апартаменты с террасой сейчас продаются за 180-200 млн, а "маленькая" квартирка стоит 45-50 млн. Что касается автомобиля, купленного 1 августа 2017 года, то его рыночная цена с учётом пробега - около 10 млн рублей. Также у артистки есть ещё одна машина — Infinity QX80. Он был приобретён 1 октября 2020 года, цена — порядка шести миллионов рублей. Издание сообщает, что на обоих авто есть неоплаченные штрафы на общую сумму 37 тысяч рублей. При этом большинство из них получены Infinity, когда певица лежала в больнице. За рулём, пишет СМИ, всё время находился один и тот же мужчина.

Кроме того, артистка владеет собственной школой искусств, открытой в этом году — буквально за несколько дней до того, как она попала в больницу. Площадь помещения составляет около 200-220 квадратов. По словам члена Совета Гильдии риэлторов Москвы Романа Вихлянцева, стоимость подобного объекта — до 30 млн рублей.

По информации kp.ru, МакSим получает за один корпоратив 25 тысяч долларов (около 1,8 млн рублей). При этом, по словам певицы, в её жизни было "всего пять корпоративов". Гонорар за обычные концерты меньше. Чтобы жить в роскоши, она должна была бы работать лет 100, отмечает издание.

Нынешний состоятельный мужчина рядом с артисткой уже много лет. В прошлом году именно он отправил певицу на принудительную реабилитацию после нескольких критичных запоев и реанимации.

"Первое время я хотела сбежать, вырваться, устраивала бунт. Но в итоге это меня и спасло, и я очень благодарна своему мужчине", — рассказывала МакSим в ток-шоу "Судьба человека".

В интервью Собчак спросила певицу о том грехе, из-за которого её много лет не причащают. Артистка не ответила прямо, но призналась, что продолжает так поступать. По мнению поклонников, речь идёт о связи с женатым мужчиной.

"Этот мужчина дарит ей "Майбах", и она говорит, что это подарок за её любовь и "будем надеяться" за его любовь к ней. То есть она не уверена, что он её любит — может, потому что не разводится с женой? А грех, который продолжает совершать МакSим — это прелюбодеяние и отношения вне брака. Интересно, кто же он?", — поделилась соображениями одна из поклонниц в соцсетях.

Вычислить "Мистера Икс" оказалось непросто. Например, в списке оплаченных штрафов певицы, как выяснил kp.ru, порой мелькают платёжки без всяких реквизитов: на месте, где обычно пишут имя плательщика, — пустое поле. А в базах дорожных нарушений по камерам видеонаблюдения лицо загадочного водителя специально размывают с формулировкой "для соблюдения конфиденциальности". Номера авто у бойфренда — Буквы "ХАА", как пишут на сайтах для автолюбителей, — это признак машин, информация по которым засекречена.

Стоит отметить, что четыре года назад в прессу обратилась 38-летняя москвичка Людмила Реброва, заявившая, что МакSим увела у неё мужа. Якобы влиятельный бизнесмен Борис Воробьёв, познакомился со звездой в ВИП-зале аэропорта. Из-за любовницы жене пришлось подать на развод после 17 лет брака, Правда, тогда МакSим только посмеялась над этими заявлениями: "Я не могу отвечать за всех ревнивых женщин, чьи мужья слушают мои песни!".