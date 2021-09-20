Блогер Афоня похудел на 15 кг, отказавшись от еды на 21 день, и сейчас его фото вселяют ужас
Покоритель соцсетей решил испытать свой организм на прочность, заставив фанатов бояться за его жизнь.
31-летний блогер Афоня, ведущий ютуб-канал "Афоня TV", шокировал пользователей своим внезапным экспериментом. Парень отказался от еды на 21 день, похудев на 15 кг, и показал в "Инстаграме", что с ним происходило всё это время.
Чувствую себя нормально. Но вчера было ужасно. Постоянно думал о еде. В итоге просто лёг спать. <...> Я хочу почувствовать, что я за тело, хочу научиться им управлять, понимать его
Видео © Instagram / afonyatv
Рискованное исследование проходило тяжело. Блогер заявил, что порой находился в предобморочном состоянии. Зато его якобы посетили внезапные озарения, а тело пришло в отличную форму.
Чуть ли не падаю в обморок каждый день. Но я получаю незабываемый опыт, незабываемое удовольствие от каждого дня. Мне такие инсайты приходят, порталы, каналы открываются
Однако парень показывал пугающие снимки, где выглядел измождённым, а фото со впалым животом и вовсе заставило пользователей бить тревогу. Они напомнили ему про блогера Виталия Выграновского, который умер в Абхазии, на 40 дней отказавшись от еды. Однако Афоня отметил, что он, в отличие от Виталия, пьёт воду.
Фото © VK / Андрей Афонин, Афоня TV
В итоге парень похудел до 59,9 кг и постепенно начал употреблять пищу. Однако теперь он намерен полностью исключить из рациона сахар, муку, глютен.
Афоня (настоящее имя Андрей Афонин) — блогер из Москвы, который придумал шоу "Красавица держалась до последнего" для своего ютуб-канала. В его рамках парень знакомится с девушками в Сети и приглашает на свидание, которое проходит в виде поездки по столице на автомобиле. Перед каждой избранницей Афоня разыгрывает новый образ.
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