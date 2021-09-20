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Саша Шпак решил искать себе девушек в Сети и жить с каждой по три дня, устроив кастинг "без интима"

По словам эпатажного блогера, он прислушался к совету подписчицы и хочет устроить себе аналог "Холостяка".

20 сентября, 09:27

Фото © Instagram / sashashpakofficial

42-летний блогер Саша Шпак после недавнего развода с Масей потерпел очередную неудачу в любви — его бросила новая избранница Диана Мамонтова. И теперь раздосадованный бодибилдер решил провести в "Инстаграме" кастинг для девушек, которые хотят построить с ним отношения. Выбранные красавицы должны будут несколько дней прожить со Шпаком под одной крышей. При этом, как уверяет блогер, обойдётся без интима.

Видео © Telegram / Anton S Live

Девушка будет приезжать ко мне, поэтому лучше, чтобы это была Москва или Московская область. Потому что приезжать вам за свой счёт ко мне. А дальше у меня, конечно, уже всё моё: продукты, квартира. Никакого интима. Мы просто сделаем отношения в виде "муж-жена" на три дня

Саша Шпак

Саша Шпак и Мася. Фото © Instagram / sashashpakofficial

Саша Шпак и Мася. Фото © Instagram / sashashpakofficial

Для того чтобы попасть на кастинг, девушки должны записать 30-секундную видеовизитку без фильтров и фотошопа. После чего Шпак устроит голосование среди подписчиков, разместив ролики на своей странице.

Может, так я найду своё счастье, а может, пойму: а ну его... Может, я действительно конченый абьюзер и это будет подтверждаться всеми. Либо нет

Саша Шпак

Саша Шпак и Диана Мамонтова. Фото © Instagram / sashashpakofficial

Саша Шпак и Диана Мамонтова. Фото © Instagram / sashashpakofficial

Мася и Саша Шпак поженились в 2015 году и некоторое время наслаждались семейной жизнью. Однако в какой-то момент отношения дали трещину. По словам Маси, супруги могли развестись на четвёртом году брака, но их связывали финансовые обязательства. Однако о разводе они сообщили лишь в июне 2021-го, осыпав друг друга взаимными упрёками.

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Певица показала, во что наркотики и алкоголь превратили её лицо, и от этого фото бросает в дрожь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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