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Певица показала, во что наркотики и алкоголь превратили её лицо, и от этого фото бросает в дрожь

Звезда несколько лет боролась с пагубной зависимостью и оказалась на пороге смерти, но её вовремя спасли друзья.

17 сентября, 08:41

Фото © Instagram / wonderwomanshel

42-летняя британская актриса, певица и фотомодель Мишель Хитон поделилась в "Инстаграме" шокирующим фото, показав, как сильно её изуродовали наркотики и алкоголь. На снимке, сделанном пять месяцев назад, артистка предстала с сильно опухшим лицом, красными белками и мешками под глазами. Образ дополняли спутанные волосы и взгляд, полный отчаяния.

Фото © Instagram / wonderwomanshel

Фото © Instagram / wonderwomanshel

Это фото не для того, чтобы шокировать, это было моей реальностью! Это я 20 недель назад — разрушенная, с отказывающей иммунной системой. На втором снимке я сегодня — сильная, счастливая, здоровая

Мишель Хитон

Фото © Instagram / wonderwomanshel

Фото © Instagram / wonderwomanshel

Экс-участница группы Liberty X признавалась ранее, что она оказалась на пороге смерти после трёхлетней алко- и наркозависимости. С 2018 года она почти каждый день выпивала по две бутылки вина и бутылку водки, а также употребляла запрещённые вещества.

Фото © Instagram / wonderwomanshel

Фото © Instagram / wonderwomanshel

Сейчас Мишель спасло только вмешательство мужа и коллег из шоу-бизнеса, пишет The Sun. Певицу поместили в реабилитационный центр, где она провела четыре недели. "Это были совместные усилия всех моих очень дорогих друзей, которые хотели, чтобы я осталась жива", — призналась артистка. При этом вначале врачи даже не знали, выживет ли она, но им всё же удалось спасти пациентку.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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