Фотограф случайно снял жуткий призрачный силуэт у дома, где умирали солдаты во время войны
По словам автора снимка, пугающую фигуру он заметил далеко не сразу.
Фотограф недвижимости с ником Drewb1072 поделился на Reddit странной историей, которая пощекотала ему нервы и заставила поломать голову. Он отправился снимать дом в городе Чаттануга, США, но на одном из кадров оказалось нечто странное — призрачный силуэт, который словно возник из ниоткуда. "Я не замечал фигуру за деревом до сегодняшнего вечера. Я обошел всё поле, фотографируя его для продавца, и ни разу не видел этот силуэт у забора лично или на каких-либо других снимках", — заявил пользователь, рассказав связанную с жилищем историю.
Сегодня я фотографировал дом в Чаттануге, штат Теннесси. Домовладелица предупредила меня и риелтора до нашего приезда, что в её доме "водятся привидения". Она рассказала, что во время Гражданской войны здесь располагался военный госпиталь. Пациентов оперировали внутри, а затем размещали в палатках на поле за домом, где большинство из них умирали
Шокированный фотограф решил спросить мнение юзеров, которые разделились на два лагеря. Одни считали, что на леденящем кровь снимке действительно запечатлён призрак. При этом некоторые предположили, что это не погибший солдат, а монахиня или медсестра. Другие решили, что на фото могли просто попасть пакет, ткань или крупная птица.
Раз там была больница, в ней должны были быть монахини. Посмотрите фото монахинь времён Гражданской войны в США — и поразительное сходство
Тоже показалось, что это монахиня или медсестра. Хорошее фото
Это же старый полиэтиленовый пакет, повисший на заборе
Однако Drewb1072 поспешил внести пояснения. "Я зарабатываю на жизнь съёмкой, но не призраков, а недвижимости. Я бы заметил мешок для мусора или большой кусок ткани, повисшие на заборе. Но после того, как была сделана фотография, там НИЧЕГО не было видно. Также я занимаюсь съёмкой дикой природы и знаю, что заметил бы огромную сову или орла, сидящих на заборе. К тому же в Теннесси нет полностью белых птиц такого размера", — отметил он, так и оставшись в растерянности.
WOW-news
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