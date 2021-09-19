Блогерша танцует в откровенных нарядах, наплевав на огромный вес, и хейтеров становится всё больше
Таис хотела своим примером доказать, что танцевать могут все — даже люди с лишним весом. Однако хорошее начинание провалилось из-за её выбора одежды.
29-летняя Таис Карла из Бразилии получила немалую популярность, танцуя в "Тиктоке" под известные хиты. Девушка даже выступала на подтанцовке у певицы Анитты, поэтому простым любителем её назвать сложно. Блогерша считает, что лишние килограммы не могут стать помехой в чём-либо — и даже в танцах. Поэтому доказать свою теорию она решила в соцсетях, набрав 6,1 млн подписчиков.
Видео © TikTok / thaiiscarlaoficial
Но хорошую идею испортила реализация — и речь даже не про огромный вес Таис. Блогерша предпочитает танцевать в откровенных нарядах, которые натягиваются на её необъятном теле и открывают складки и целлюлит. Таис трясёт всем этим перед камерой, пугая слабых духом пользователей Сети, которые выражают своё возмущение в комментариях.
Это же действительно ненормально... В таких случаях лучше уже обратиться к эндокринологу
Ну согласитесь, это уже чересчур!
Я не осуждаю полных людей, они даже милые, но так ведь можно и умереть...
Подписчиками трудно представить, что Таис всего 29 лет. Однако она уже побывала замужем и даже родила дочь, которую регулярно показывает в соцсетях. Правда, это тоже является частой причиной недовольства — малышке многое разрешается, в том числе и так ярко краситься, как позволяет себе не каждый бьюти-блогер.
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