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Блогерша танцует в откровенных нарядах, наплевав на огромный вес, и хейтеров становится всё больше

Таис хотела своим примером доказать, что танцевать могут все — даже люди с лишним весом. Однако хорошее начинание провалилось из-за её выбора одежды.

19 сентября, 16:00

Фото © Instagram / thaiscarla

29-летняя Таис Карла из Бразилии получила немалую популярность, танцуя в "Тиктоке" под известные хиты. Девушка даже выступала на подтанцовке у певицы Анитты, поэтому простым любителем её назвать сложно. Блогерша считает, что лишние килограммы не могут стать помехой в чём-либо — и даже в танцах. Поэтому доказать свою теорию она решила в соцсетях, набрав 6,1 млн подписчиков.

Видео © TikTok / thaiiscarlaoficial

Но хорошую идею испортила реализация — и речь даже не про огромный вес Таис. Блогерша предпочитает танцевать в откровенных нарядах, которые натягиваются на её необъятном теле и открывают складки и целлюлит. Таис трясёт всем этим перед камерой, пугая слабых духом пользователей Сети, которые выражают своё возмущение в комментариях.

Фото © Instagram / thaiscarla

Фото © Instagram / thaiscarla

Это же действительно ненормально... В таких случаях лучше уже обратиться к эндокринологу

ilypayy

Ну согласитесь, это уже чересчур!

yuliantsa

Я не осуждаю полных людей, они даже милые, но так ведь можно и умереть...

pretty.girl487

Фото © Instagram / thaiscarla

Фото © Instagram / thaiscarla

Подписчиками трудно представить, что Таис всего 29 лет. Однако она уже побывала замужем и даже родила дочь, которую регулярно показывает в соцсетях. Правда, это тоже является частой причиной недовольства — малышке многое разрешается, в том числе и так ярко краситься, как позволяет себе не каждый бьюти-блогер.

Блогерша с обвисшей кожей снимается в белье, считая себя красоткой, но хейтеров ей не переубедить

Блогерша с обвисшей кожей снимается в белье, считая себя красоткой, но хейтеров ей не переубедить

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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