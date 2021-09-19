Блогерша танцует в откровенных нарядах, наплевав на огромный вес, и хейтеров становится всё больше

29-летняя Таис Карла из Бразилии получила немалую популярность, танцуя в "Тиктоке" под известные хиты. Девушка даже выступала на подтанцовке у певицы Анитты, поэтому простым любителем её назвать сложно. Блогерша считает, что лишние килограммы не могут стать помехой в чём-либо — и даже в танцах. Поэтому доказать свою теорию она решила в соцсетях, набрав 6,1 млн подписчиков.

Видео © TikTok / thaiiscarlaoficial

Но хорошую идею испортила реализация — и речь даже не про огромный вес Таис. Блогерша предпочитает танцевать в откровенных нарядах, которые натягиваются на её необъятном теле и открывают складки и целлюлит. Таис трясёт всем этим перед камерой, пугая слабых духом пользователей Сети, которые выражают своё возмущение в комментариях.

Фото © Instagram / thaiscarla

Это же действительно ненормально... В таких случаях лучше уже обратиться к эндокринологу ilypayy

Ну согласитесь, это уже чересчур! yuliantsa

Я не осуждаю полных людей, они даже милые, но так ведь можно и умереть... pretty.girl487

Фото © Instagram / thaiscarla