15 фото из реальной жизни, на которых ещё не успела прогрузиться графика и произошёл сбой
Все мы прекрасно помним, как глючили миры первых 3D-игр в начале нулевых. Но, как оказалось, застрять в текстурах можно не только в GTA — видеокарта реальности тоже иногда не справляется.
Фото © Reddit / NoahBurghardt, 1st_page_of_google
"Восьмибитный щенок"
Фото © Reddit / ClassicDimension
"Мой друг недавно заметил этот пиксельный сбой в матрице неба"
Фото © Reddit / ssigea
"Почему-то половина неба не прогрузилась"
Фото © Reddit / iamfromprague
"Здание выглядит так, словно это лишь одна стена с окнами"
Фото © Reddit / JelaniKazu
"Мебель в комнате выглядит так, словно всё это — низкокачественный рендер"
Фото © Reddit / 1st_page_of_google
"Вход в подводную обсерваторию в озере Цуг (Швейцария). Напоминает мне кадры из "Шоу Трумана"
Фото © Reddit / DIY_Maxwell
"Эта фотография была сделана после автоаварии. Больше похоже на то, что автомобиль выехал из параллельной реальности"
Фото © Reddit / Vatramint
"Когда на Гавайях солнце находится прямо над головой, всё вокруг выглядит как плохая видеоигра"
Фото © Reddit / staryu
"Проезжаю мимо этого здания каждое утро. Наконец смог остановиться и сделать фотографию"
Фото © Reddit / Luke_7
"Тень от другого дерева… насколько я могу судить"
Фото © Reddit / UnholyFire23
"Подождите, облака загружаются"
Фото © Reddit / _jackkk
"Похоже, это дерево немного заглючило"
Фото © Reddit / WizerdBoy
"Кажется, моя свеча сломалась"
Фото © Reddit / NoahBurghardt
"Текстуры таблички не подгрузились"
Фото © Reddit / JetFalco
"На кожице этого яблока есть фрагмент с размытым рисунком. Выглядит так, словно он просто ещё не загрузился"
Фото © Reddit / SilentKnightOwl
Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.
WOW-news
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