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15 фото из реальной жизни, на которых ещё не успела прогрузиться графика и произошёл сбой

Все мы прекрасно помним, как глючили миры первых 3D-игр в начале нулевых. Но, как оказалось, застрять в текстурах можно не только в GTA — видеокарта реальности тоже иногда не справляется.

19 сентября, 15:00

Фото © Reddit / NoahBurghardt, 1st_page_of_google

"Восьмибитный щенок"

Фото © Reddit / ClassicDimension

Фото © Reddit / ClassicDimension

"Мой друг недавно заметил этот пиксельный сбой в матрице неба"

Фото © Reddit / ssigea

Фото © Reddit / ssigea

"Почему-то половина неба не прогрузилась"

Фото © Reddit / iamfromprague

Фото © Reddit / iamfromprague

"Здание выглядит так, словно это лишь одна стена с окнами"

Фото © Reddit / JelaniKazu

Фото © Reddit / JelaniKazu

"Мебель в комнате выглядит так, словно всё это — низкокачественный рендер"

Фото © Reddit / 1st_page_of_google

Фото © Reddit / 1st_page_of_google

"Вход в подводную обсерваторию в озере Цуг (Швейцария). Напоминает мне кадры из "Шоу Трумана"

Фото © Reddit / DIY_Maxwell

Фото © Reddit / DIY_Maxwell

"Эта фотография была сделана после автоаварии. Больше похоже на то, что автомобиль выехал из параллельной реальности"

Фото © Reddit / Vatramint

Фото © Reddit / Vatramint

"Когда на Гавайях солнце находится прямо над головой, всё вокруг выглядит как плохая видеоигра"

Фото © Reddit / staryu

Фото © Reddit / staryu

"Проезжаю мимо этого здания каждое утро. Наконец смог остановиться и сделать фотографию"

Фото © Reddit / Luke_7

Фото © Reddit / Luke_7

"Тень от другого дерева… насколько я могу судить"

Фото © Reddit / UnholyFire23

Фото © Reddit / UnholyFire23

"Подождите, облака загружаются"

Фото © Reddit / _jackkk

Фото © Reddit / _jackkk

"Похоже, это дерево немного заглючило"

Фото © Reddit / WizerdBoy

Фото © Reddit / WizerdBoy

"Кажется, моя свеча сломалась"

Фото © Reddit / NoahBurghardt

Фото © Reddit / NoahBurghardt

"Текстуры таблички не подгрузились"

Фото © Reddit / JetFalco

Фото © Reddit / JetFalco

"На кожице этого яблока есть фрагмент с размытым рисунком. Выглядит так, словно он просто ещё не загрузился"

Фото © Reddit / SilentKnightOwl

Фото © Reddit / SilentKnightOwl

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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