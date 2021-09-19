Врачи сломали голову, увидев пациентку, которая не спала 40 лет, и вот в чём разгадка
Ли Чжаньин из китайской провинции Хэнань сообщила местным СМИ, что не спала ни одной ночи с пяти лет. Женщина стала звездой в деревне, где живёт, а потом озадачила журналистов и врачей.
По словам местных жителей, несколько лет назад они пытались вывести женщину на чистую воду, устроив ночь игр в карты. Однако вынуждены были признать поражение: они уснули раньше, а у Ли Чжаньин не было сна ни в одном глазу.
Супруг женщины также подтвердил, что ночью его возлюбленная не отправляется в царство Морфея, а занимается делами по дому, пишет The Sun. Ранее, пытаясь спасти жену от бессонницы, он купил ей снотворное. Но даже таблетки на неё не подействовали.
Врачи, глядя на необычную пациентку, лишь разводили руками. Но теперь поездка в специализированный центр медицины сна в Пекине пролила свет на эту загадку. Выяснилось, что Ли всё же спит, но не так, как обычные люди. С закрытыми глазами она может проводить не более 10 минут в день, однако может спать с открытыми глазами, общаясь при этом с другими людьми. Женщина погружается в своеобразный сонный транс, но при этом остаётся физически активной. Эксперты сравнили это состояние с лунатизмом. Сама Ли не могла понять, что с ней происходит, поэтому думала, что вообще не спит 40 лет.
WOW-news
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