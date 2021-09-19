Врачи сломали голову, увидев пациентку, которая не спала 40 лет, и вот в чём разгадка

Ли Чжаньин из китайской провинции Хэнань сообщила местным СМИ, что не спала ни одной ночи с пяти лет. Женщина стала звездой в деревне, где живёт, а потом озадачила журналистов и врачей.