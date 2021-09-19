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Названо шесть имён мужчин, которые постоянно изменяют вторым половинам, что бы они ни говорили

Излишняя эмоциональность, влюбчивость или импульсивность этих мужчин станут большими источниками проблем.

19 сентября, 13:00

Кадр из клипа "Имя" / YouTube

Имя многое может рассказать о человеке и даже в чём-то предопределить его судьбу. Например, есть шесть мужских имён, на которые девушкам стоит обратить внимание. И остерегаться их. Потому что вместо семейного счастья будут ждать измены и хаос.

Кадр из клипа "Имя" / YouTube

Кадр из клипа "Имя" / YouTube

Александр

Жизнь Александра делится на два периода. Сперва это бурная молодость, которая будет проходить в постоянных поисках приключений и новых партнёрш. Ближе к 30 годам Александр может и остепениться. Но тем не менее периодическая тяга к новым женщинам всё равно будет давать о себе знать.

Борис

С Борисами, казалось бы, всё хорошо в семейной жизни. Они внимательны и заботливы. Однако такого же отношения будут требовать и к себе. Если Борис почувствует какой-то недостаток во внимании или чувствах, то непременно начнёт искать женщину на стороне.

Анатолий

Главная проблема мужчин по имени Анатолий — в ревнивости и подозрительности. Любой неправильный взгляд в сторону другого мужчины будет воспринят как личное оскорбление. Поэтому изменить второй половине они готовы просто в качестве мести. Даже если и повода особого не было.

Роман

Романы любят разнообразие и постоянно заинтересованы в поисках нового партнёра. Причём измены не означают, что он разлюбил свою спутницу. Просто такой характер, который требует новых впечатлений. При этом измены часто происходят с такой изобретательностью, что о них может никто и не узнать.

Артур

Импульсивный характер Артура требует безусловного подчинения от всех. В том числе и от спутниц. Если же этого не будет, то эмоциональной реакции не позавидуешь. В конце концов Артур отправится искать новую женщину, пишет МК.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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