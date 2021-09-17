НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвичка показала в "Твиттере" загадочный дедовский ребус, и решить его самому просто нереально

Как выяснилось, "тайное знание" передаётся из поколение в поколение. И пользователям, которым дедушки и папы не показывали подобные загадки, пришлось несладко.

17 сентября, 07:50

Фото © Twitter / "Булочка с укоризной"

Пользовательница из Москвы с ником "Булочка с укоризной" поделилась в "Твиттере" загадкой, которая озадачила многих юзеров. Девушка показала картинку с буквами и цифрами, отметив, что докопаться до истины не так просто.

Муж сейчас показал ребус, которому его в детстве научил дед, и сломал мне мозг. Решение красивое, но догадаться, мне кажется, нереально

Булочка с укоризной

Фото © Twitter / "Булочка с укоризной"

Фото © Twitter / "Булочка с укоризной"

Пост стал вирусным, и пользователи принялись проверять свою смекалку. Однако "дедовский ребус" никак не хотел поддаваться. Кто-то принялся считать цифры, кто-то умоляюще просил пояснений, зачем тут "коза".

Я думала это "закон и порядок"📷

morphinistka

А при чём тут цифры? И как отсутствие 5 на что-то влияет? Объясните, пожалуйста...

NatKhlud

Блин, я считать тут пытаюсь, а решение намного проще

dizzy_d678

Однако постепенно выяснилось, что данный ребус раньше был в ходу и другие дедушки тоже показывали и объясняли его внукам. Таким образом в комментариях удалось установить правильный ответ, который звучит так: "Кобыла забыла поесть, аппетита нет?" А самые ответственные пользователи даже дали пояснение: "Кто не понял, "ко" было "за" было "по" есть, а "пяти-то нет".

Камера сняла эпичное видео, как коза и петух спасли свою подружку-курицу, когда её схватил ястреб

Камера сняла эпичное видео, как коза и петух спасли свою подружку-курицу, когда её схватил ястреб

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Фотограф сделал настолько необычный кадр с совой, что потребуется не одна минута, чтобы отыскать её

22 мая, 06:00

Муж устроил скандал из-за странной коробки в холодильнике, но его версии про оливки никто не поверил

15 августа, 07:00

43-летняя Любовь Толкалина устроила провокацию, показав, какое красивое тело спрятано под одеждой

сегодня в 07:07

Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века

вчера в 15:55

Порядка 100 тысяч наблюдателей находятся на участках на выборах в Госдуму

сегодня в 08:20

Новости партнеров

Layer 1