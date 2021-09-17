Москвичка показала в "Твиттере" загадочный дедовский ребус, и решить его самому просто нереально
Как выяснилось, "тайное знание" передаётся из поколение в поколение. И пользователям, которым дедушки и папы не показывали подобные загадки, пришлось несладко.
Пользовательница из Москвы с ником "Булочка с укоризной" поделилась в "Твиттере" загадкой, которая озадачила многих юзеров. Девушка показала картинку с буквами и цифрами, отметив, что докопаться до истины не так просто.
Муж сейчас показал ребус, которому его в детстве научил дед, и сломал мне мозг. Решение красивое, но догадаться, мне кажется, нереально
Пост стал вирусным, и пользователи принялись проверять свою смекалку. Однако "дедовский ребус" никак не хотел поддаваться. Кто-то принялся считать цифры, кто-то умоляюще просил пояснений, зачем тут "коза".
Я думала это "закон и порядок"📷
А при чём тут цифры? И как отсутствие 5 на что-то влияет? Объясните, пожалуйста...
Блин, я считать тут пытаюсь, а решение намного проще
Однако постепенно выяснилось, что данный ребус раньше был в ходу и другие дедушки тоже показывали и объясняли его внукам. Таким образом в комментариях удалось установить правильный ответ, который звучит так: "Кобыла забыла поесть, аппетита нет?" А самые ответственные пользователи даже дали пояснение: "Кто не понял, "ко" было "за" было "по" есть, а "пяти-то нет".
WOW-news
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