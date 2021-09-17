Москвичка показала в "Твиттере" загадочный дедовский ребус, и решить его самому просто нереально

Пользовательница из Москвы с ником "Булочка с укоризной" поделилась в " Твиттере " загадкой, которая озадачила многих юзеров. Девушка показала картинку с буквами и цифрами, отметив, что докопаться до истины не так просто.

Муж сейчас показал ребус, которому его в детстве научил дед, и сломал мне мозг. Решение красивое, но догадаться, мне кажется, нереально

Однако постепенно выяснилось, что данный ребус раньше был в ходу и другие дедушки тоже показывали и объясняли его внукам. Таким образом в комментариях удалось установить правильный ответ, который звучит так: "Кобыла забыла поесть, аппетита нет?" А самые ответственные пользователи даже дали пояснение: "Кто не понял, "ко" было "за" было "по" есть, а "пяти-то нет".