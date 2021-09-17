43-летняя Любовь Толкалина устроила провокацию, показав, какое красивое тело спрятано под одеждой

Женское счастье — это что такое? Это любовь, замуж, семья, дети? Что имеется в виду? Замуж-семья-дети — эту программу я проехала уже. Не интересует. Женщиной я продолжаю быть и без выполнения этой программы. Забота? Спокойствие? Взаимопонимание? Счастье? Смысл? Любовь? Всё это я получаю уже много лет и без института семьи. Что такое женское счастье и чем оно отличается от неженского?

Любовь Толкалина