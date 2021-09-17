43-летняя Любовь Толкалина устроила провокацию, показав, какое красивое тело спрятано под одеждой
Обладательница роскошной фигуры стремится показывать её как можно чаще.
Любовь Толкалина не перестаёт удивлять поклонников своей откровенностью. 43-летняя артистка поделилась в "Инстаграме" серией кадров, рассказав, что летом снялась в сериале Sold Out вместе с Глебом Калюжным. И на одном из фото звезда предстала в пикантном виде.
Любовь сделала селфи у зеркала, расстегнув штаны и приподняв кофту. Артистка продемонстрировала нижнее бельё, которое не разглядеть с первого раза, и похвасталась тонкой талией и соблазнительными формами. Также звезда "Антикиллера" показала видео, где ловко крутится на шесте.
Видео © Instagram/tolkalinaliuba
На этот раз голоса хейтеров почти полностью затерялись среди комплиментов, которыми поклонники щедро одарили звезду. Фанаты отметили, что артистка умело сочетает сексуальность с эстетикой, завораживая своей красотой.
Очень круто! Респект за смелость и умение всегда выглядеть органично и эффектно!
Фигура фантастика👍🙂 Мне бы такую🙂
Господи, как можно быть такой красивой?
Эх, какая провокация!!! Долой ханжей
Много лет Любовь Толкалина состояла в отношениях с Егором Кончаловским, которому подарила дочь. Актриса познакомилась с режиссёром, когда училась ещё на первом курсе института. В 2017 году пара официально объявила о расставании. При этом у звезды свой взгляд на отношения и "женское счастье", которое для неё не базируется на общепринятых стереотипах.
Женское счастье — это что такое? Это любовь, замуж, семья, дети? Что имеется в виду? Замуж-семья-дети — эту программу я проехала уже. Не интересует. Женщиной я продолжаю быть и без выполнения этой программы. Забота? Спокойствие? Взаимопонимание? Счастье? Смысл? Любовь? Всё это я получаю уже много лет и без института семьи. Что такое женское счастье и чем оно отличается от неженского?
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