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43-летняя Любовь Толкалина устроила провокацию, показав, какое красивое тело спрятано под одеждой

Обладательница роскошной фигуры стремится показывать её как можно чаще.

17 сентября, 07:07

Фото © Instagram/tolkalinaliuba

Любовь Толкалина не перестаёт удивлять поклонников своей откровенностью. 43-летняя артистка поделилась в "Инстаграме" серией кадров, рассказав, что летом снялась в сериале Sold Out вместе с Глебом Калюжным. И на одном из фото звезда предстала в пикантном виде.

Фото © Instagram/tolkalinaliuba

Фото © Instagram/tolkalinaliuba

Любовь сделала селфи у зеркала, расстегнув штаны и приподняв кофту. Артистка продемонстрировала нижнее бельё, которое не разглядеть с первого раза, и похвасталась тонкой талией и соблазнительными формами. Также звезда "Антикиллера" показала видео, где ловко крутится на шесте.

Видео © Instagram/tolkalinaliuba

На этот раз голоса хейтеров почти полностью затерялись среди комплиментов, которыми поклонники щедро одарили звезду. Фанаты отметили, что артистка умело сочетает сексуальность с эстетикой, завораживая своей красотой.

Очень круто! Респект за смелость и умение всегда выглядеть органично и эффектно!

sagad1872

Фигура фантастика👍🙂 Мне бы такую🙂

galycy8

Фото © Instagram/tolkalinaliuba

Фото © Instagram/tolkalinaliuba

Господи, как можно быть такой красивой?

mezhevich.lelya

Эх, какая провокация!!! Долой ханжей

yulia.goldik

Много лет Любовь Толкалина состояла в отношениях с Егором Кончаловским, которому подарила дочь. Актриса познакомилась с режиссёром, когда училась ещё на первом курсе института. В 2017 году пара официально объявила о расставании. При этом у звезды свой взгляд на отношения и "женское счастье", которое для неё не базируется на общепринятых стереотипах.

Женское счастье — это что такое? Это любовь, замуж, семья, дети? Что имеется в виду? Замуж-семья-дети — эту программу я проехала уже. Не интересует. Женщиной я продолжаю быть и без выполнения этой программы. Забота? Спокойствие? Взаимопонимание? Счастье? Смысл? Любовь? Всё это я получаю уже много лет и без института семьи. Что такое женское счастье и чем оно отличается от неженского?

Любовь Толкалина

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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