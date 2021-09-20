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Девушка с помощью макияжа превращает себя в красотку, но в Сети не верят, что это один человек

Не секрет, что макияж способен преобразить кого угодно. Героиня этого материала так наловчилась пользоваться своей косметикой, что за час превращается из дурнушки в настоящую королеву красоты.

20 сентября, 08:42

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Джесси Волк из Канады всегда знала: она красотка, и неважно, что для достижения идеальной картинки ей приходилось пользоваться косметикой. Этот навык вместе с уверенностью в себе сделал из Джесси настоящую тикток-звезду. В своих роликах девушка без стеснения показывает, как она выглядит без косметики: бледная кожа, акне, незаживающие раны, тонкие брови.

Но всё это не имеет никакого значения, ведь чувствует себя канадка самой красивой на земле. Тем более мейкап быстро показывает, какой себя видит девушка.

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

На Джесси подписано больше 650 тысяч человек, а ролики в общей сложности набрали десятки миллионов просмотров. Фанаты сходят с ума от того, как мастерски она обращается с косметикой. Есть в жизни блогера и серьёзные минусы. Помимо фанатов девушка обзавелась и кучей хейтеров.

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Стоит ей опубликовать новое видео, в комментариях тут же набегают десятки человек, которые уверяют, что Джесси всех обманывает. А что говорить о влюблённых парнях, которые ведутся на её модельную внешность.

Вот из-за такого у меня проблемы с доверием

Пользовательница TikTok

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Впрочем, даже среди фанатов канадки есть те, кому грустно за неё. С одной стороны, все восхищаются уверенностью девушки, а с другой — беспокоятся, что она буквально перекраивает своё лицо, чтобы соответствовать навязанным идеалам красоты: "Не буду лгать, мне за тебя очень грустно. Ты красивая девушка и без всего этого. Но рад, что хотя бы так ты себя чувствуешь комфортно", — гласит один из комментариев, пишет Daily Star.

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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