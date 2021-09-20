Девушка с помощью макияжа превращает себя в красотку, но в Сети не верят, что это один человек
Не секрет, что макияж способен преобразить кого угодно. Героиня этого материала так наловчилась пользоваться своей косметикой, что за час превращается из дурнушки в настоящую королеву красоты.
Джесси Волк из Канады всегда знала: она красотка, и неважно, что для достижения идеальной картинки ей приходилось пользоваться косметикой. Этот навык вместе с уверенностью в себе сделал из Джесси настоящую тикток-звезду. В своих роликах девушка без стеснения показывает, как она выглядит без косметики: бледная кожа, акне, незаживающие раны, тонкие брови.
Но всё это не имеет никакого значения, ведь чувствует себя канадка самой красивой на земле. Тем более мейкап быстро показывает, какой себя видит девушка.
На Джесси подписано больше 650 тысяч человек, а ролики в общей сложности набрали десятки миллионов просмотров. Фанаты сходят с ума от того, как мастерски она обращается с косметикой. Есть в жизни блогера и серьёзные минусы. Помимо фанатов девушка обзавелась и кучей хейтеров.
Стоит ей опубликовать новое видео, в комментариях тут же набегают десятки человек, которые уверяют, что Джесси всех обманывает. А что говорить о влюблённых парнях, которые ведутся на её модельную внешность.
Вот из-за такого у меня проблемы с доверием
Впрочем, даже среди фанатов канадки есть те, кому грустно за неё. С одной стороны, все восхищаются уверенностью девушки, а с другой — беспокоятся, что она буквально перекраивает своё лицо, чтобы соответствовать навязанным идеалам красоты: "Не буду лгать, мне за тебя очень грустно. Ты красивая девушка и без всего этого. Но рад, что хотя бы так ты себя чувствуешь комфортно", — гласит один из комментариев, пишет Daily Star.
WOW-video
Камера сняла, как пёс ночами заботится о детях хозяев, и это видео тронет любое сердце
вчера в 12:00
Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию
18 сентября, 10:00
Влюблённые смеялись до истерики, узнав, во что чайки превратили их романтическое видео на пляже
18 сентября, 08:00
Комментариев: 0