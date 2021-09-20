Алану Мамаеву застали вместе с бывшим, и фанаты уверены, что у них снова роман 8 лет спустя
Любовный треугольник, в который ранее угодили Алана и Павел Мамаевы, похоже, расширился и приобрёл ещё одного участника.
Скриншот © Telegram / Anton S Live. Фото © Instagram / aleksandrlipovoy
Пока Павел Мамаев строит счастье с подругой бывшей жены Надеждой Санько, саму Алану застали с её экс-избранником — кикбоксером Александром Липовым. Пара вместе посетила турнир по кулачным боям, где якобы они обнимались и держались за руки.
Видео © Telegram / "Светские хроники", Anton S Live
Также появился ролик, где Алана и Александр во время совместной поездки на машине интригующе обещают подписчикам ответить на вопросы. В Сети сразу же поползли разговоры, что у бывших супругов снова вспыхнули чувства, однако пара не спешит это подтверждать. А Алана в сториз на запись о том, что они целовались, написала: "Вот так рождаются слухи".
Фото © Instagram / alana_mamaeva, aleksandrlipovoy
О том, что Алана и Александр женаты, стало известно в 2011 году, когда они пришли на шоу "Давай поженимся". Однако вскоре пара распалась из-за измен кикбоксера, несмотря на рождение сына. И в 2013-м девушка вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. При этом Липовой обвинил Алану в том, что она лишила его отцовства без его ведома.
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