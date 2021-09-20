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Алану Мамаеву застали вместе с бывшим, и фанаты уверены, что у них снова роман 8 лет спустя

Любовный треугольник, в который ранее угодили Алана и Павел Мамаевы, похоже, расширился и приобрёл ещё одного участника.

20 сентября, 15:13

Скриншот © Telegram / Anton S Live. Фото © Instagram / aleksandrlipovoy

Пока Павел Мамаев строит счастье с подругой бывшей жены Надеждой Санько, саму Алану застали с её экс-избранником — кикбоксером Александром Липовым. Пара вместе посетила турнир по кулачным боям, где якобы они обнимались и держались за руки.

Видео © Telegram / "Светские хроники", Anton S Live

Также появился ролик, где Алана и Александр во время совместной поездки на машине интригующе обещают подписчикам ответить на вопросы. В Сети сразу же поползли разговоры, что у бывших супругов снова вспыхнули чувства, однако пара не спешит это подтверждать. А Алана в сториз на запись о том, что они целовались, написала: "Вот так рождаются слухи".

Фото © Instagram / alana_mamaeva, aleksandrlipovoy

Фото © Instagram / alana_mamaeva, aleksandrlipovoy

О том, что Алана и Александр женаты, стало известно в 2011 году, когда они пришли на шоу "Давай поженимся". Однако вскоре пара распалась из-за измен кикбоксера, несмотря на рождение сына. И в 2013-м девушка вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. При этом Липовой обвинил Алану в том, что она лишила его отцовства без его ведома.

Саша Шпак решил искать себе девушек в Сети и жить с каждой по три дня, устроив кастинг "без интима"

Саша Шпак решил искать себе девушек в Сети и жить с каждой по три дня, устроив кастинг "без интима"

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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