Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

27-летняя экс-участница "Дома-2" Инесса Шевчук после ухода с телестройки вплотную занялась своей внешностью. Девушка сделала ринопластику, увеличила губы и грудь и поставила виниры. Теперь на снимках в "Инстаграме" она выглядит безупречно, однако, похоже, они далеки от реальности.

Фото © Telegram / YOBAJUR

В Сети появились кадры, на которых Инесса предстала без фотошопа. Девушка улыбалась в камеру, пока ей делали причёску. И узнать её на этих фото не так просто.

Фото © Instagram / i.s.nesquik

От инстаграмного лоска не осталось и следа: нос и лицо экс-участницы телестройки казались шире, улыбка — не такой идеальной, к тому же пропали "лисьи глазки". "Ну, честно говоря, сильно хуже без фильтров", — с грустью отметили пользователи.

Фото © Instagram / i.s.nesquik