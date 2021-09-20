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Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

Девушка привлекла целую армию поклонников в соцсетях, публикуя красивые снимки.

20 сентября, 11:03

Фото © Instagram / i.s.nesquik

27-летняя экс-участница "Дома-2" Инесса Шевчук после ухода с телестройки вплотную занялась своей внешностью. Девушка сделала ринопластику, увеличила губы и грудь и поставила виниры. Теперь на снимках в "Инстаграме" она выглядит безупречно, однако, похоже, они далеки от реальности.

Фото © Telegram / YOBAJUR

Фото © Telegram / YOBAJUR

В Сети появились кадры, на которых Инесса предстала без фотошопа. Девушка улыбалась в камеру, пока ей делали причёску. И узнать её на этих фото не так просто.

Фото © Instagram / i.s.nesquik

Фото © Instagram / i.s.nesquik

От инстаграмного лоска не осталось и следа: нос и лицо экс-участницы телестройки казались шире, улыбка — не такой идеальной, к тому же пропали "лисьи глазки". "Ну, честно говоря, сильно хуже без фильтров", — с грустью отметили пользователи.

Фото © Instagram / i.s.nesquik

Фото © Instagram / i.s.nesquik

Инесса Шевчук родом из Комсомольска-на-Амуре, пришла на шоу "Дом-2" осенью 2014 года и сразу стала строить любовь с другим участником — Сергеем Катасоновым. Уже в январе 2015-го из-за заговора участников девушка покинула проект. Однако даже за этот недолгий срок она успела обзавестись фанатами. Сейчас на страничку Инессы в "Инстаграме" подписано почти 800 тыс. человек.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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