Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика
Девушка привлекла целую армию поклонников в соцсетях, публикуя красивые снимки.
27-летняя экс-участница "Дома-2" Инесса Шевчук после ухода с телестройки вплотную занялась своей внешностью. Девушка сделала ринопластику, увеличила губы и грудь и поставила виниры. Теперь на снимках в "Инстаграме" она выглядит безупречно, однако, похоже, они далеки от реальности.
Фото © Telegram / YOBAJUR
В Сети появились кадры, на которых Инесса предстала без фотошопа. Девушка улыбалась в камеру, пока ей делали причёску. И узнать её на этих фото не так просто.
От инстаграмного лоска не осталось и следа: нос и лицо экс-участницы телестройки казались шире, улыбка — не такой идеальной, к тому же пропали "лисьи глазки". "Ну, честно говоря, сильно хуже без фильтров", — с грустью отметили пользователи.
Инесса Шевчук родом из Комсомольска-на-Амуре, пришла на шоу "Дом-2" осенью 2014 года и сразу стала строить любовь с другим участником — Сергеем Катасоновым. Уже в январе 2015-го из-за заговора участников девушка покинула проект. Однако даже за этот недолгий срок она успела обзавестись фанатами. Сейчас на страничку Инессы в "Инстаграме" подписано почти 800 тыс. человек.
WOW-girls
Девушка с помощью макияжа превращает себя в красотку, но в Сети не верят, что это один человек
сегодня в 08:42
Блогерша танцует в откровенных нарядах, наплевав на огромный вес, и хейтеров становится всё больше
вчера в 16:00
Модель назвала термин "плюс-сайз" оскорбительным, доказав, что её пышные формы стали уже нормой
18 сентября, 16:00
Комментариев: 0