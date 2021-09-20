Дина Саева снялась в прозрачное белье, и фото вышли настолько откровенными, что лучше их удалить

Дина Саева обязана своей популярностью социальным сетям. Сначала musical.ly, потом TikTok, сейчас на аккаунт девушки подписано больше 17 млн человек. Правила соцсети не позволяют девушке "разгуляться", да и молодая аудитория не оценит. А вот в "Инстаграме" Дина регулярно делится с подписчиками снимками с рейтингом 16+. Недавно у блогерши проходила съёмка в Италии, с которой она поделилась несколькими горячими кадрами.

Привет, Милан 🍒 Дина Саева

Фото © Instagram / senoritasaeva

Одежда на Дине выполняет исключительно эстетические функции — прикрыть наготу и согреть не могут ни сетчатый лифчик, ни такая же юбка. Зато кадры и правда получились исключительно красивыми. Фанаты в восторге — редко Саева заходит в своих эротических фотосессиях так далеко.

Вауууу, какие фотки🥵🤌🏿💔💔💔 miildina

Кто приближает, чтобы посмотреть? 😂 i.van_rus

Секси 🔥❤️ nynaevakamila

Фото © Instagram / senoritasaeva