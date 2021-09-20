Дина Саева снялась в прозрачное белье, и фото вышли настолько откровенными, что лучше их удалить
22-летняя "королева "Тиктока" Дина Саева на днях приехала в Милан и сразу поразила фанатов новыми фотографиями. Но тут ни при чём достопримечательности города — блогерша похвасталась своими.
Дина Саева обязана своей популярностью социальным сетям. Сначала musical.ly, потом TikTok, сейчас на аккаунт девушки подписано больше 17 млн человек. Правила соцсети не позволяют девушке "разгуляться", да и молодая аудитория не оценит. А вот в "Инстаграме" Дина регулярно делится с подписчиками снимками с рейтингом 16+. Недавно у блогерши проходила съёмка в Италии, с которой она поделилась несколькими горячими кадрами.
Привет, Милан 🍒
Одежда на Дине выполняет исключительно эстетические функции — прикрыть наготу и согреть не могут ни сетчатый лифчик, ни такая же юбка. Зато кадры и правда получились исключительно красивыми. Фанаты в восторге — редко Саева заходит в своих эротических фотосессиях так далеко.
Вауууу, какие фотки🥵🤌🏿💔💔💔
Кто приближает, чтобы посмотреть? 😂
Секси 🔥❤️
Напомним, Дина Саева — одна из самых популярных тикток-блогеров мира. Девочка родилась в Таджикистане в 2000 году и прожила там до 16 лет. Тогда блогерша переехала в Махачкалу, а затем и в Москву. Теперь за деятельностью девушки следят десятки миллионов человек, но хейтеров среди них тоже хватает. Причём чаще всего негатив исходит от земляков — традиции и религия родины не одобряют пляски на камеру и откровенные наряды.
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