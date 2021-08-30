"Королева TikTok" встречается с братом Элджея, лицо которого тщательно скрывает на страстных фото
Поклонников давно интересовало, кто же сможет покорить сердце знойной блогерши, и теперь у них есть главный "подозреваемый".
Фото © Instagram / senoritasaeva
22-летняя звезда соцсетей родом из Таджикистана Дина Саева стала делиться в "Инстаграме" загадочными и романтичными снимками с парнем, лицо которого предпочитала скрывать. Парочка целовалась, гуляла в обнимку, а в сториз девушка написала: "Люблю тебя, Ди".
Фанаты разглядели густые брови загадочного незнакомца, оценили его пристрастие к сочетанию чёрного и красного цветов в одежде и сделали открытие. Они решили, что возлюбленным королевы "Тиктока" стал 19-летний блогер Даниил Узенюк — брат рэпера Элджея.
Парень ведёт "Инстаграм", где уже 123 тысячи подписчиков. Даниил часто выкладывает фото на фоне дорогих машин, а также совместные снимки со звёздным братом. Модные причёски, стильная одежда — блогер точно знает, как привлечь внимание девушек.
Фото © Instagram / senoritasaeva, danilallj
Впервые поклонники заметили влюблённых вместе ещё два месяца назад, тогда они устроили себе прогулку по Питеру, нежно прильнув друг к другу. При этом по популярности девушка значительно превосходит её предполагаемого избранника. У Дины 23,6 млн фолловеров в "Тиктоке" и 7,5 млн — в "Инстаграме", а ранее она оказывалась на второй строчке рейтинга самых богатых тиктокеров России по версии Forbes.
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