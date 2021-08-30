"Королева TikTok" встречается с братом Элджея, лицо которого тщательно скрывает на страстных фото

22-летняя звезда соцсетей родом из Таджикистана Дина Саева стала делиться в "Инстаграме" загадочными и романтичными снимками с парнем, лицо которого предпочитала скрывать. Парочка целовалась, гуляла в обнимку, а в сториз девушка написала: "Люблю тебя, Ди".

Фото © Telegram / "Только никому"

Фанаты разглядели густые брови загадочного незнакомца, оценили его пристрастие к сочетанию чёрного и красного цветов в одежде и сделали открытие. Они решили, что возлюбленным королевы "Тиктока" стал 19-летний блогер Даниил Узенюк — брат рэпера Элджея.

Фото © Telegram / "Только никому"

Парень ведёт "Инстаграм", где уже 123 тысячи подписчиков. Даниил часто выкладывает фото на фоне дорогих машин, а также совместные снимки со звёздным братом. Модные причёски, стильная одежда — блогер точно знает, как привлечь внимание девушек.

Фото © Instagram / senoritasaeva, danilallj