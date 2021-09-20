Бузова и Катина спели вместе хит "Тату", но за такое живое исполнение стало стыдно абсолютно всем

Спонтанное выступление Ольги Бузовой с бывшей солисткой "Тату" произошло на вечеринке в честь премьеры шоу "Звёзды в Африке" на телеканале ТНТ. Среди приглашённых звёздных гостей оказалась Лена Катина. Девушка решила спеть один из главных хитов "Тату" "Я сошла с ума" в караоке, к ней тут же присоединилась Бузова. Судя по кадрам, звёздам на презентации было очень весело. А вот Собчак, в телеграм-канале которой появилась запись этого треша, была не в восторге.

Это [происходит] прямо сейчас на презентации нового шоу ТНТ "Звёзды в Африке", новый состав группы "Тату" с Ольгой Бузовой 😳 Где-то сейчас грустно закурил Иван Шаповалов… Кровавая барыня

Кадры из видео © Telegram / bloodysx

Ольга Бузова, тут ничего нового, вообще не попадает в ноты. С этим уже давно смирились, и никто не ждёт от звезды идеального вокала. А вот партия Лены Катиной шокировала всех. Бывшая "татушка" едва хрипит в микрофон. Трудно поверить, что эта девушка на пару с Волковой когда-то собирала стадионы.

Впрочем, объяснений ужасному выступлению много. Начать можно с того, что Катина вовсе и не выступала. Мало кто в караоке переживает о том, чтобы попадать по нотам.

Фото © Instagram / lenakatina, buzova86