Немецкий политолог рассказал о "безумном" шаге Германии по "Северному потоку — 2"
Сотрудничество с РФ в сфере поставок голубого топлива выгодно прежде всего для самой ФРГ, отметил политолог Александр Рар.
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Германия не сможет остановить запуск газопровода "Северный поток — 2" вне зависимости от исхода выборов в бундестаг. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в интервью, опубликованном на ютуб-канале Sputnik.
Эксперт напомнил, что строительство проекта уже завершено, и новое правительство ФРГ сможет разве что попытаться остановить его работу после запуска. В частности, за это активно выступает немецкая партия "Союз 90/Зелёные". Некоторые специалисты и вовсе полагают, что, в случае победы "зелёных" на выборах, правительство ФРГ будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2".
"Тогда придётся судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", <…> такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", — подчеркнул Рар.
Политолог добавил, что сотрудничество с Москвой в сфере поставок голубого топлива выгодно прежде всего для самого Берлина.
"В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зелёному" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", — резюмировал Рар.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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