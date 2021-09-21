Немецкий политолог рассказал о "безумном" шаге Германии по "Северному потоку — 2"

Германия не сможет остановить запуск газопровода "Северный поток — 2" вне зависимости от исхода выборов в бундестаг. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в интервью, опубликованном на ютуб-канале Sputnik.

Эксперт напомнил, что строительство проекта уже завершено, и новое правительство ФРГ сможет разве что попытаться остановить его работу после запуска. В частности, за это активно выступает немецкая партия "Союз 90/Зелёные". Некоторые специалисты и вовсе полагают, что, в случае победы "зелёных" на выборах, правительство ФРГ будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2".

"Тогда придётся судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", <…> такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", — подчеркнул Рар.

Политолог добавил, что сотрудничество с Москвой в сфере поставок голубого топлива выгодно прежде всего для самого Берлина.