Российские металлурги не поддержали ретроспективное повышение налога на прибыль

Ассоциация предприятий чёрной металлургии "Русская сталь" выступила против предложенного Минфином повышения налога на прибыль для тех компаний, которые в предыдущие годы тратили на дивиденды больше, чем инвестировали. Об этом говорится в заявлении ассоциации.

"Минфин России подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Он предполагает, что для этих компаний ставка налога может вырасти с 20% до 25–30%. "Русская сталь" в этой связи считает необходимым заявить, что в текущей версии инициатива несёт значительные риски для российской экономики", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ассоциации призвали Правительство РФ "рассмотреть все аспекты этой проблемы с учётом интересов развития бизнеса и разработать меры, стимулирующие инвестиции, а не принуждать к ним".

Аргументируя свою позицию против предложенного Министерством финансов механизма повышения налога на прибыль, "Русская сталь" заявила, что использование показателей за прошлые пять лет "нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет". По мнению ассоциации, предлагаемая ведомством мера приведёт к снижению инвестиций, "так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени". Кроме того, там заметили, что предлагаемый налог не определяет порядок его применения к холдинговым компаниям.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает проект, который предполагает троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.