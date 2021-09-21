Число жертв коронавируса в США превысило количество погибших от "испанки"

Количество смертей от коронавируса в США достигло 676 тысяч, что превышает число погибших от эпидемии испанского гриппа в 1918–1919 годах. Такие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса.

Ранее именно пандемия испанского гриппа считалась самой смертоносной в истории Соединённых Штатов. Она унесла жизни 675 тысяч человек.

Число жертв ковида в США продолжает увеличиваться на фоне распространения дельта-штамма. Особенно много случаев зафиксировано в юго-восточных штатах, где мало вакцинированных. Как следует из данных медицинских властей, средняя ежедневная смертность от инфекции за последнюю неделю составляет более двух тысяч человек.