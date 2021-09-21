НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число жертв коронавируса в США превысило количество погибших от "испанки"

Ранее именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории Соединённых Штатов.

21 сентября, 01:16
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Количество смертей от коронавируса в США достигло 676 тысяч, что превышает число погибших от эпидемии испанского гриппа в 1918–1919 годах. Такие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса.

Ранее именно пандемия испанского гриппа считалась самой смертоносной в истории Соединённых Штатов. Она унесла жизни 675 тысяч человек.

Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Число жертв ковида в США продолжает увеличиваться на фоне распространения дельта-штамма. Особенно много случаев зафиксировано в юго-восточных штатах, где мало вакцинированных. Как следует из данных медицинских властей, средняя ежедневная смертность от инфекции за последнюю неделю составляет более двух тысяч человек.

Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Ранее в США предложили увеличить количество обязательных доз вакцин от ковида — с двух до трёх. По мнению главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи, это может потребоваться для более эффективной иммунизации населения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В США с ноября начнут пускать только полностью вакцинированных иностранцев

сегодня в 01:21

"Просто страшилки": Врачи ответили на сообщения о распространении "малоизученного" вируса среди детей

вчера в 04:01

Толстой оценил, возможен ли локдаун по коронавирусу в Москве после выборов

вчера в 13:13

Хуснуллин заявил о разработке концепции перестройки сферы ЖКХ в России

сегодня в 01:56

Учёные выявили новый способ борьбы с раком молочной железы

сегодня в 01:42

Новости партнеров

Layer 1