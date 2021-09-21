Российский производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования. Рабочее название новинки — E-NEVA. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в качестве топлива гибрид будет использовать водород и электроэнергию. В такой комбинации (электрический двигатель и газовый) предполагается только гражданское использование новинки, поскольку "военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе".

"У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которой хватит на определённое количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км", — сообщил замгендиректора по производственно-технологической политике компании "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

Уточняется, что, в отличие от электричества, водород обеспечивает больший пробег и меньшие выбросы СО2. Заправка газом способна обеспечить необходимый пробег и может проводиться раз в сутки. Планируется, что к 2030 году в России появится не менее тысячи водородных заправок. Государство планирует софинансировать затраты на строительство заводов по производству водородных топливных элементов и компонентов к ним.