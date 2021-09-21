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Учёные выявили новый способ борьбы с раком молочной железы

Специалисты считают, что их открытие поможет понять, как повысить эффективность лечения от онкозаболевания.

21 сентября, 01:42

Фото © Pixabay

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в будущем может помочь бороться с раком молочном железы. Один из авторов исследования доктор Ичен Сюи рассказал об открытии британскому медицинскому порталу Medical Xpress.

Уточняется, что обычно раковые клетки обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам. Специалисты выяснили, что это происходит в том числе из-за эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.

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По словам исследователей, результаты их научной работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от онкозаболевания. Более подробная информация о результатах исследования учёных из Калифорнийского университета будет опубликована на этой неделе в журнале Cell.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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