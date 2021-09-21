Климкин предсказал большие проблемы для Украины после выборов в России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная якобы может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России.

По мнению дипломата, Евросоюз признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, из-за сотрудничества с РФ по Афганистану, высоких цен на газ и для координации политики в отношении Китая. Климкин считает, что это даст Москве "возможность начать новую, гораздо более последовательную и суровую волну дестабилизации Украины". В чём именно будут заключаться действия РФ, экс-глава МИД не пояснил.

Россия неоднократно подчёркивала, что у неё нет агрессивных намерений в отношении других стран, и в частности Украины. В Госдуме ранее подобные заявления назвали фантазиями киевских властей.