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Климкин предсказал большие проблемы для Украины после выборов в России

Экс-глава МИД Незалежной испугался, что Москва начнёт "волну дестабилизации" страны. При этом как это будет происходить, он не пояснил,

21 сентября, 02:19
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная якобы может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России.

По мнению дипломата, Евросоюз признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, из-за сотрудничества с РФ по Афганистану, высоких цен на газ и для координации политики в отношении Китая. Климкин считает, что это даст Москве "возможность начать новую, гораздо более последовательную и суровую волну дестабилизации Украины". В чём именно будут заключаться действия РФ, экс-глава МИД не пояснил.

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Россия неоднократно подчёркивала, что у неё нет агрессивных намерений в отношении других стран, и в частности Украины. В Госдуме ранее подобные заявления назвали фантазиями киевских властей.

Накануне глава "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал, что за три дня на системы онлайн-голосования в России было совершено 19 кибератак, в том числе с территории Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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