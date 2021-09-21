Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией в конфликте с США
Ранее Соединённые Штаты вместе с Великобританией и Австралией объявили о создании военного союза. После этого Канберра отказалась от французских подлодок.
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Главы МИД стран Европейского союза выразили солидарность с Францией по отношению к США после того, как Австралия разорвала соглашение о поставках подводных лодок. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
"Это объявление [о разрыве Канберрой сделки по подводным лодкам с Парижем] противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявил Боррель.
Напомним, на прошлой неделе Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину и сообщил, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
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