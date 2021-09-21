Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией в конфликте с США

Главы МИД стран Европейского союза выразили солидарность с Францией по отношению к США после того, как Австралия разорвала соглашение о поставках подводных лодок. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.