Бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при Правительстве Украины, эксперт по энергетике Карел Гирман заявил о риске повышения цен на газ в Европе из-за "Северного потока – 2".

По его мнению, причиной роста цен на газ в Европе якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода. Согласно прогнозу эксперта, ситуация будет ухудшаться.

"В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и — не в последнюю очередь — всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами", — сказал Гирман в интервью словацкой газете Dennikn.

При этом в высоких ценах на газ аналитик обвинил Германию и Австрию, которые поддерживают "Северный поток – 2".

"После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура", — заявил Гирман.