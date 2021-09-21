"Ценовое цунами": В Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2"
По мнению эксперта по энергетике Карела Гирмана, ранее сотрудничавшего с Правительством Украины, причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при Правительстве Украины, эксперт по энергетике Карел Гирман заявил о риске повышения цен на газ в Европе из-за "Северного потока – 2".
По его мнению, причиной роста цен на газ в Европе якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода. Согласно прогнозу эксперта, ситуация будет ухудшаться.
"В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и — не в последнюю очередь — всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами", — сказал Гирман в интервью словацкой газете Dennikn.
При этом в высоких ценах на газ аналитик обвинил Германию и Австрию, которые поддерживают "Северный поток – 2".
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"После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура", — заявил Гирман.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен на газ — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь, в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до $700. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, а на следующий день стоимость газа впервые в истории достигла $900. Позже начался спад, но накануне цена вновь поднялась выше $900.
Как писал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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