НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Идиоты у власти": Экс-депутат Рады назвал Зеленского ответственным за высокие цены на газ на Украине

По словам политика, подорожание топлива вызвано тем, что хранилища Незалежной наполовину пусты.

21 сентября, 04:50

Фото © Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за высокие цены на газ для жителей страны. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам политика, рост цен вызван тем, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется ещё примерно десять миллиардов кубометров.

"Газпром" не стал увеличивать транзит газа через Украину в октябре

"Газпром" не стал увеличивать транзит газа через Украину в октябре

"Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Витренко, Зеленскому, Шмыгалю? Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?" — возмутился Мураев.

Мураев отметил, что Украина отказалась подписать контракт с Россией на поставку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, поэтому теперь за топливо украинцам придётся переплатить более шести миллиардов долларов. Экс-депутат Рады связал случившееся с некомпетентностью политической элиты страны.

"Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперёд, и если они её реализуют, то у нас печальная перспектива", — заключил Мураев.

Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине

Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Незалежная оказалась единственным в Европе государством, которое не стало заключать прямой контракт на закупку российского газа, и теперь она будет вынуждена покупать топливо по рекордной цене — едва ли не по тысяче долларов за кубометр.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1