Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за высокие цены на газ для жителей страны. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам политика, рост цен вызван тем, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется ещё примерно десять миллиардов кубометров.

"Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Витренко, Зеленскому, Шмыгалю? Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?" — возмутился Мураев.

Мураев отметил, что Украина отказалась подписать контракт с Россией на поставку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, поэтому теперь за топливо украинцам придётся переплатить более шести миллиардов долларов. Экс-депутат Рады связал случившееся с некомпетентностью политической элиты страны.

"Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперёд, и если они её реализуют, то у нас печальная перспектива", — заключил Мураев.