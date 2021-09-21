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Две российские винодельни вошли в топ-50 лучших в мире

"Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) заняли 23-е и 20-е место соответственно.

21 сентября, 04:16

Фото © Pixabay

Две российские винодельни вошли в список 50 лучших в мире по версии конкурса World’s Best Vineyards.

23-е и 30-е место соответственно заняли "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery). Победителем признана винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, второе место заняла испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третье — Chateau Margauх из Франции.

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Наибольшее представительство получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест. Также стоит отметить, что российские производители попали в шорт-лист конкурса: частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай-Кодзора" (Краснодарский край) вошло в топ-100.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что ему было бы интересно заниматься виноделием, но только не в качестве бизнеса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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