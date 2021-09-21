Избирком Хабаровского края утвердил победу Дегтярёва на выборах губернатора

Избирательная комиссия Хабаровского края утвердила результаты выборов губернатора региона. Победу одержал врио главы края Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

"Сегодня состоялось заседание, были подведены итоги прошедшей избирательной кампании, был утверждён протокол о результатах выборов", — цитирует ТАСС председателя хабаровского избиркома Дениса Кузьменко.

Дегтярёв набрал 56,77% голосов (237 818). Второе место в списке заняла телеведущая Марина Ким от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (25,43%, более 106,5 тыс.), третье — Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров (10,02%, почти 42 тыс.). На четвёртой строчке расположился генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" (3,53%, свыше 14,8 тыс.). Всего в выборах приняло участие 958 412 человек, явка составила 43,82%.

Теперь избранному губернатору предстоит процедура регистрации. На это предусмотрено пять дней.

Кузьменко отметил, что выборы прошли без значительных нарушений, кампания была системной и открытой.