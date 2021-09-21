Стала известна дата оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
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Заседание состоится в Ленинском районном суде, где есть помещение, которое сможет вместить большое количество слушателей.
Приговор фигурантам дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начнут оглашать 30 сентября. Об этом сообщили в Заводском районном суде города.
"[Заседание состоится] 30 сентября в 14:00 (10:00 мск), [начнётся] оглашение приговора", — приводит сообщение суда ТАСС.
Отмечается, что приговор вынесут в здании Ленинского районного суда, где есть помещение, которое сможет вместить большое количество слушателей.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.