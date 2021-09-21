Преподаватель пермского университета объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы
Олег Сыромятников рассказал, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории. По словам педагога, её невозможно пробить выстрелом.
Фото © ТАСС / Стрингер
Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который накануне не стал останавливать лекцию после стрельбы в образовательном учреждении, объяснил свои действия.
"Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооружённый человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие, тем более пока информация не была официальной", — сказал Сыромятников в беседе с порталом 59.ru.
Преподаватель добавил, что сохранял спокойствие и продолжал вести лекцию. Сыромятников также объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории. По словам педагога, её невозможно пробить выстрелом.
Напомним, стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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