НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Преподаватель пермского университета объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы

Олег Сыромятников рассказал, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории. По словам педагога, её невозможно пробить выстрелом.

21 сентября, 04:22
<p>Фото © ТАСС / Стрингер</p>

Фото © ТАСС / Стрингер

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который накануне не стал останавливать лекцию после стрельбы в образовательном учреждении, объяснил свои действия.

"Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооружённый человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие, тем более пока информация не была официальной", сказал Сыромятников в беседе с порталом 59.ru.

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

Преподаватель добавил, что сохранял спокойствие и продолжал вести лекцию. Сыромятников также объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории. По словам педагога, её невозможно пробить выстрелом.

Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми

Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми

Напомним, стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1