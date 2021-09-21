Преподаватель пермского университета объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы

"Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооружённый человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие, тем более пока информация не была официальной", — сказал Сыромятников в беседе с порталом 59.ru.