Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят на лечение в Москву
Список пострадавших, по информации Лайфа, увеличился до 29 человек. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, а пятеро получают амбулаторное лечение.
Фото © ТАСС / МЧС России
Семерых пострадавших при стрельбе в университете в Перми отправят на лечение в Москву 21 сентября. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи", — приводятся слова Фалькова в телеграм-канале ведомства.
Министр подчеркнул, что есть всё необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. "Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой", — добавил Фальков.
В распоряжении Лайфа оказался список тех, кого транспортируют в столицу.
Шипигузов М., 18 лет — ранение позвоночника,
Обаит А., 24 года — ранение бедра,
Михайлова А., 21 год — ранение живота,
Суслонов А., 41 год — ранение левого бедра,
Головнина Н., 18 лет — сочетанная травма,
Юматов С., 22 года — множественные огнестрельные ранения, пневмоторакс,
Булдаков Д., 48 лет — множественные ранения бедра и поясничной кости.
Также Лайфу стало известно, что список пострадавших увеличился до 29 человек. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, а пятеро получают амбулаторное лечение.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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