Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят на лечение в Москву

Семерых пострадавших при стрельбе в университете в Перми отправят на лечение в Москву 21 сентября. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи", — приводятся слова Фалькова в телеграм-канале ведомства.

Министр подчеркнул, что есть всё необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. "Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой", — добавил Фальков.

В распоряжении Лайфа оказался список тех, кого транспортируют в столицу.

Шипигузов М., 18 лет — ранение позвоночника, Обаит А., 24 года — ранение бедра, Михайлова А., 21 год — ранение живота, Суслонов А., 41 год — ранение левого бедра, Головнина Н., 18 лет — сочетанная травма, Юматов С., 22 года — множественные огнестрельные ранения, пневмоторакс, Булдаков Д., 48 лет — множественные ранения бедра и поясничной кости.