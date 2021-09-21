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Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят на лечение в Москву

Список пострадавших, по информации Лайфа, увеличился до 29 человек. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, а пятеро получают амбулаторное лечение.

21 сентября, 04:41
<p>Фото © ТАСС / МЧС России</p>

Фото © ТАСС / МЧС России

Семерых пострадавших при стрельбе в университете в Перми отправят на лечение в Москву 21 сентября. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи", — приводятся слова Фалькова в телеграм-канале ведомства.

Министр подчеркнул, что есть всё необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. "Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой", — добавил Фальков.

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

В распоряжении Лайфа оказался список тех, кого транспортируют в столицу.

Шипигузов М., 18 лет — ранение позвоночника,

Обаит А., 24 года — ранение бедра,

Михайлова А., 21 год — ранение живота,

Суслонов А., 41 год — ранение левого бедра,

Головнина Н., 18 лет — сочетанная травма,

Юматов С., 22 года — множественные огнестрельные ранения, пневмоторакс,

Булдаков Д., 48 лет — множественные ранения бедра и поясничной кости.

Также Лайфу стало известно, что список пострадавших увеличился до 29 человек. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, а пятеро получают амбулаторное лечение.

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза, где он убил шесть человек

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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