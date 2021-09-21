Юрист раскрыл, как мошенники выманивают у россиян доступ к "Госуслугам"

Мошенники начали втираться гражданам в доверие и выманивать у них персональные данные для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги". Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, злоумышленники вводят россиян в заблуждение, представляясь сотрудниками службы поддержки сайта, и говорят им о якобы утечке информации. После этого они просят жертв назвать им SMS-код для сброса пароля к личному кабинету под предлогом обеспечения безопасности.

В дальнейшем мошенники выставляют взломанный аккаунт в Даркнете. Как уточняется, злоумышленники могут воспользоваться им для получения из профиля гражданина личных данных. Далее, как утверждает юрист, на имя жертвы могут оформить кредит или микрозайм.

"Для того чтобы обезопасить себя, пользователям Госуслуг есть прямой смысл активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет", — сказал Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, всё чаще становится известно о случаях, когда от имени портала "Госуслуги" мошенники массово рассылают уведомления об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Аферисты обращают внимание человека на необходимости скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии и предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-двойник портала. На данном ресурсе размещена анкета для "прикрепления к поликлинике по выбору" и реквизиты, по которым якобы следует уплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей. Юрист призвал не забывать, что прикрепление к поликлинике в России бесплатное.

Также стала популярной схема, когда мошенники собирают личные данные граждан, представляясь сотрудниками Роскомнадзора. При этом они уведомляют человека о том, что кто-то якобы пытается сменить его телефонный абонентский номер. Злоумышленники также могут уточнить, зарегистрирован ли пользователь на портале "Госуслуги", утверждая, что на проверяемый номер якобы был оформлен кредит.