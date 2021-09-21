ФАС пригрозила Booking судом за неуплату штрафа в 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обратиться в суд, если компания Booking.com, владеющая одноимённым сервисом для бронирования гостиниц и апартаментов, не выплатит наложенный на неё оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава надзорного ведомства Пётр Иванов.

"Я бы говорил всё же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке", — сказал он.

По мнению Иванова, если Booking.com устранит нарушения, это хоть и косвенно, но повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах. Он добавил, что ранее все компании выплачивали наложенные на них штрафы, поэтому прецедентов, когда ФАС приходилось обращаться по этому поводу в суд, не было.