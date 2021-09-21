Сбербанк продаёт торговые центры почти на 22 миллиарда рублей

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров. Об этом говорится в объявлении на сайте продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации.

Как пишет РБК, общая стоимость объектов составляет почти 21,8 млрд руб. Так, банк намерен единым лотом продать сеть из 14 ТЦ "Сибирский городок" в Красноярском крае и Кемеровской области (общая площадь 241 тыс. кв. м, арендопригодная — 168 тыс. кв. м). Кроме того, отдельными лотами продаются торговые центры "Июнь". Дороже всего — в 5,06 млрд рублей — оценён комплекс в подмосковных Мытищах (общая площадь 175 тыс. кв. м, арендная — 79 тыс. кв. м).

Также Сбербанк продаёт ТРЦ "Июнь" в Санкт-Петербурге — за 4 млрд руб., Череповце — почти за 1,6 млрд руб., Красноярске — за 1,5 млрд руб. и Уфе — за 1,4 млрд руб.